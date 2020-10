Ιδιαίτερα αιχμηρή και καυστική ήταν η απάντηση του Σάσα Μπάρον Κοέν που υποδύεται τον Borat, στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον χαρακτηρισμό «φρικιό» του δεύτερου για τον χαρακτήρα που υποδύεται ο ηθοποιός.

Μετά τον σάλο που ξέσπασε από τα πλάνα του Ρούντι Τζουλιάνι με την «ανήλικη κόρη» του Borat σε δωμάτιο ξενοδοχείου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν βρίσκει αστείο» τον Borat.

Με μια ανάρτηση στο Twitter, ο Σάσα Μπάρον Κοέν απάντησε στον Τραμπ αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ντόναλντ σε ευχαριστώ για τη δωρεάν διαφήμιση που κάνεις στον Borat. Το παραδέχομαι, ούτε κι εγώ σε βρίσκω αστείο. Αλλά όλος ο κόσμος γελάει μαζί σου.

Πάντα αναζητώ ανθρώπους να παίζουν τους ρατσιστές παλιάτσους και θα χρειαστείς δουλειά μετά τις 20 Ιανουαρίου. Ας μιλήσουμε τότε».

Φυσικά ο Κοέν αναφέρεται στην ημερομηνία ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.

I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020