Τραμπ vs Μπάιντεν: Το διάσημο fan club των δύο υποψήφιων προέδρων

Η Κρίστι Άλεϊ είναι μια από τους ηθοποιούς που δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόφατα είχα κάνει μια ανάρτηση στο Twitter εξηγώντας ότι ψηφίζει τον Τραμπ επειδή δεν είναι πολιτικός. «Ψηφίζω τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν είναι πολιτικός. Τον ψήφισα πριν τέσσερα χρόνια για αυτό το λόγο και θα το κάνω ξανά».

I’m voting for @realDonaldTrump because he’s NOT a politician. I voted for him 4 years ago for this reason and shall vote for him again for this reason. He gets things done quickly and he will turn the economy around quickly. There you have it folks there you have it🙄

— Kirstie Alley (@kirstiealley) October 17, 2020