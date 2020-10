SHOWBIZ

Η Κλόε Καρντάσιαν σε της σειράς «Keeping Up With The Kardashians» αποκάλυψε ότι βγήκε θετική στον κορονοϊό.

Περιγράφοντας τα συμπτώματά της στους τηλεθεατές, η αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν ανέφερε ότι προτού υποβληθεί στο τεστ το οποίο βγήκε θετικό στον ιό, υπέφερε από ζαλάδες, εμετό, κρυάδες, εξάψεις αλλά και έντονο βήχα.

Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ του επεισοδίου, η Κλόε εξουθενωμένη επιβεβαιώνει ότι είναι θετική στον COVID-19 λέγοντας στην κάμερα «Μόλις ανακάλυψα ότι έχω κορονοϊό. Έχω κλειστεί στο δωμάτιό μου. Θα είμαι μια χαρά, αλλά για δύο ημέρες ήμουν πολύ άσχημα».

Μιλώντας στη συνέχεια για τα συμπτώματα ανέφερε χαρακτηριστικά για τον έντονο βήχα που είχε ότι «το στήθος μου έκαιγε όταν έβηχα», ενώ όπως εξήγησε με βραχνή φωνή «επιτρέψτε μου να σας πω, ότι είναι αληθινό. Όμως, θα το ξεπεράσουμε όλοι».

Η Κιμ Καρντάσιαν, εκφράζοντας την ανησυχία της για την υγεία της αδελφής της είπε στην κάμερα ««Είμαστε τρομαγμένοι... κι εκείνη φοβάται και είναι νευρική», ενώ και η Κρις Τζένερ, εξήγησε πως αναζητούσε γιατρό για να κάνει το τεστ η κόρη της.