SHOWBIZ

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

«Δυστυχώς σήμερα πριν από λίγο διαγνώστηκα ότι είμαι θετικός στον Covid. Παρά τα τόσα τεστ που κάναμε στο Just The Two Of Us και στο Style Me Up είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσεις. Αισθάνομαι καλά τώρα, είχα λίγο πυρετό αλλά όλα καλά. Σας αγαπώ καλό βράδυ» λέει στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram o Τρύφωνας Σαμαράς.

Υπενθυμίζεται πως το live του Just The Two Of Us δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο εξαιτίας κρουσμάτων κορονοϊού.

