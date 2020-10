Πριν δέκα ημέρες ο Τζεφ Μπρίτζες ανακοίνωσε στα social media ότι έχει λέμφωμα, μια μορφή καρκίνου, και πως αρχίζει θεραπεία άμεσα.

Τώρα, ο 70χρονος Αμερικανός ηθοποιός μοιράστηκε στο Twitter μια νέα φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Όπως θα δείτε, ο Μπρίτζες ποζάρει θεατρικά φορώντας την ρόμπα του, ενώ από το σώμα του κρέμονται σωληνάκια.

Στην ανάρτησή του ο ηθοποιός ευχαριστεί όλους τους φαν για τα μηνύματα συμπαράστασης που του στέλνουν και δηλώνει πως όλες αυτές οι ευχές και η αγάπη που λαμβάνει τον κάνουν να νιώθει πολύ καλύτερα. Επίσης υπόσχεται ότι θα ενημερώνει τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του.

Μάλιστα στο ποστ αναφέρει και την ιστοσελίδα που έχει φτιάξει και η οποία λειτουργεί ως ένα διαδικτυακό ημερολόγιο με χειρόγραφες σημειώσεις του.

I want to thank you all for reaching out during this time, it feels good getting all the well wishes and love! I’ll be sharing more updates on https://t.co/tndalVJNn0 pic.twitter.com/0hGh7gs1Dp

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 29, 2020