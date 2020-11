O Κάνιε Γουέστ παραδέχτηκε την ήττα του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Twitter.

Ωστόσο, ο γνωστός ράπερ και επιχειρηματίας, δεν τα παρατάει τόσο εύκολα, δηλώνοντας ταυτόχρονα την υποψηφιότητα του για τις αμερικανικές εκλογές του 2024.

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο ίδιος, σε αυτές τις εκλογές ψήφισε για πρώτη φορά στη ζωή του επιλέγοντας τον άνθρωπο που εμπιστεύεται περισσότερο για επόμενο πρόεδρο, δηλαδή τον... εαυτό του.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter τον είδαμε να ψηφίζει στο Ουαϊόμινγκ...

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

... ενώ σε άλλο tweet έγραψε πως «Σήμερα ψηφίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι κάποιος που πραγματικά εμπιστεύομαι… εγώ».

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020