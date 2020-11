Όπως τώρα το όνομά της επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς ανέβασε μία ανάρτηση που αμέσως την κατέβασε.

Όπως αναφέρει η σελίδα «pagesix» πόσταρε μια φωτογραφία όπου φαίνονταν μόνο τα γυμνά της πόδια, της λέγοντας πως εδώ και μία εβδομάδα ταλαιπωρείται από κορονοϊό και πως δεν είχε συμπτώματα.

Ωστόσο η πρώην γυναίκα του παλαίμαχου σταρ του ΝΒΑ, Σκότι Πίπεν, σε λιγότερο από μία ώρα«κατέβασε» τη φωτογραφία από τα social media, ενώ και ο ατζέντης της δεν έδινε μια ξεκάθαρη απάντηση.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε δώσει συνέντευξη κατηγορώντας ουσιαστικά τον ράπερ -και υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ- Κάνιε Γουέστ πως επηρέασε την Κιμ Καρντάσιαν για να λήξουν τη φιλία τους.

Πηγή φωτό twitter

Larsa Pippen says she has COVID-19, but quickly deletes announcement https://t.co/hCgUw7N5N1 pic.twitter.com/mUEoGrpIKc

— Page Six (@PageSix) November 13, 2020