Το ενδιαφέρον των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι για την αγορά της Ρέξαμ είναι γνωστό.

Ωστόσο, φαίνεται πως πλέον η υπόθεση βρίσκεται στην τελική ευθεία και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει αίσιο τέλος.

Οι ηθοποιοί είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν την αγορά της ομάδας που αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, αφού οι οπαδοί ενέκριναν την προσφορά τους.

Ένα συντριπτικό 98% συμφώνησε να παραχωρηθεί το 100% του συλλόγου στους δύο καλλιτέχνες.

Και τα δύο μέρη θα προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών της εξαγοράς, ενώ σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter, το επίδοξο ιδιοκτησιακό «ζευγάρι» ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή τους.

«Σας ευχαριστώ για την πίστη και την εμπιστοσύνη σας σε εμάς", είπε ο ΜακΈλενι, ενώ ο Ρέινολντς πρόσθεσε «Είμαστε ταπεινοί και πιάνουμε δουλειά αμέσως.»

A message from our owners-elect...

Welcome to Wrexham AFC

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/ho1vV8cvry

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) November 16, 2020