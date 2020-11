Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και των social media κάνουν οι φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ που τον δείχνουν να βοηθάει εθελοντικά στη διανομή τροφίμων και άλλων ειδών σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o ηθοποιός ήταν ο οδηγός ενός μεγάλου φορτηγού το οποίο έκανε τις διανομές στο Νότιο Κεντρικό Λος Άντζελες.

Όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες, ο Πιτ είχε πάρει τον ρόλο του πολύ σοβαρά μεταφέροντας μάλιστα τις περισσότερες κούτες από οποιονδήποτε άλλον. Ο ηθοποιός δούλευε αθόρυβα και με διακριτικότητα, ενώ σταμάτησε μόνο για φαγητό και τσιγάρο.

