H Τζένιφερ Λόπεζ έκλεψε την παράσταση στη χθεσινή απονομή των American Music Awards.

Η 51χρονη Λατίνα εμφανίστηκε στη σκηνή πιο σέξι και προκλητική από ποτέ για να ερμηνεύσει τα «Pa Ti και «Lonely» με τον 26χρονο Κολομβιανό Maluma και μοίρασε «εγκεφαλικά» γιατί... μπορεί!

Συγκεκριμένα, η J.Lo φόρεσε ένα μαύρο κορμάκι που άφηνε λίγα στη φαντασία των θεατών, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη.

There are no words. Only fire emojis.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥@JLo x @maluma x #AMAs pic.twitter.com/2Ur6O9FfiW

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020