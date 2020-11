SHOWBIZ

Πλέον ο Καναδός σέντερ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Βοστώνη καθώς συμφώνησε με τους Σέλτικς και όπως ήταν φυσικό η κίνηση αυτή δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστη.

Ο Τόμπσον είναι και πάλι ζευγάρι με την Κλόε Καρντάσιαν, με την οποία έχουν μία κόρη αλλά χώρισαν καθώς την απάτησε με την κολλητή της, και η αδερφή της, η Κιμ, φρίντσε να του ευχηθεί για τη μεταγραφή του.

«Congrats @realtristan13 Boston here we come!!!!» έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν στον λογαριασμό της στο instagram ενώ «LET’S GO @realtristan13» ήταν το σχόλιο του Ρομπ Καρντάσιαν.

Παράλληλα ο ίδιος δέχθηκε πολλά μηνύματα που όμως δεν αφορούσαν τον ίδιο αλλά την Κλόε, καθώς πολλοί τον ρωτούσαν αν θα μετακομίσει κι εκείνη στη Βοστώνη.

Πέρυσι ο Τόμπσον είχε 12 πόντους και 10.1 ριμπάουντ με τους Καβς και μένει να φανεί αν θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα με τους Σέλτικς...

