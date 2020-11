Από χθες το απόγευμα όλος ο πλανήτης θρηνεί την απώλεια του «θεού της μπάλας», Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Μαραντόνα άφησε την τελευταία του πνοή στα 60 του χρόνια από ανακοπής καρδιάς. Η είδηση μεταδόθηκε σε κάθε γωνιά του πλανήτη προκαλώντας σοκ και θλίψη ακόμα και σε ανθρώπους που δεν παρακολουθούν ποδόσφαιρο.

Aπό τα πρώτα λεπτά που έγινε γνωστή η είδηση για το θάνατο του Μαραντόνα, το όνομα του έγινε νούμερο ένα trend στα social media και ειδικά στο Twitter.

Ωστόσο, από χθες κορυφαίο trend δεν είναι μόνο το όνομα του Μαραντόνα αλλά και της... Μαντόνα!

RIP #Madonna OMG I am in shock. pic.twitter.com/PBx5JWUcAC

Μάλλον πολλοί διάβασαν κάπως βιαστικά το δυσάρεστα αυτά νέα και έτσι αντί για Μαραντόνα, διάβασαν Μαντόνα, με αποτέλεσμα να νομίζουν πως αντί για τον «Θεό του ποδοσφαίρου» «έφυγε» η «Βασίλισσα της ποπ»!

RIP #madonna 😰😓😡🤧✨😤😭 gone but always forgotten, fly high angle ✨☺️😝❤️ pic.twitter.com/tCVnUQl8rk

Παράλληλα, σε άλλα ποστ από ένα λάθος πληκτρολόγησης, ο αυτόματος διορθωτής ανέλαβε να διορθώσει το όνομα και ο Μαραντόνα έγινε... Μαντόνα!

#RIP #Madonna, don't know you but apparently you we're a hell of a baller #football pic.twitter.com/rqWzr4ADBu

