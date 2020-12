SHOWBIZ

Μιλώντας στο Λοιπόν, η τραγουδίστρια ανέφερε πως πλέον «βλέπω στον καθρέφτη» πως «μεγαλώνω» και «το συζητάμε μεταξύ μας».

«Ο καθρέπτης μου λέει: “πω πω, τι πρόσωπο είναι αυτό, πώς έχεις γεράσει έτσι; Έχεις μια ρυτίδα κάτω από τα μάτια”, μου λέει διάφορα. Εγώ του απαντώ: “Τι να κάνουμε; Θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε μπότοξ”. Μια χαρά, μου είπε “ναι”, το έκανα, αλλά μετά από 15 μέρες δεν είχα καμιά διαφορά, απογοητεύτηκα, αφού “έφαγα” αρκετές ενεσούλες εκεί πέρα, είπα ότι δεν έχει νόημα το μπότοξ, πρέπει να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, πιο βαθύ, εκεί με έπιασαν οι γνωστές φοβίες κι έμεινα να κοιτιέμαι στον καθρέπτη μου βουβή… Εκείνος πια δεν μου μιλάει, μου “έκοψε” και την καλημέρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Πολλές φορές δε γυμνάζομαι, έχω βαρεθεί λίγο, με κουράζει, δεν έχω την ψυχική διάθεση. Στο πρόσωπό μου δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο», λέει η Έφη Σαρρή.

Για τη συμμετοχή της στο Just The Two Of Us, η τραγουδίστρια αναφέρει: «Το να βγω από το σπίτι μου, να συμμετάσχω σ’ ένα τόσο λαμπερό σόου, που πραγματικά μου έχει λείψει τόσα χρόνια, καθώς είχα συνηθίσει σε τέτοια σόου στο παρελθόν, τα οποία εκλείπουν πλέον στους καιρούς μας. Αυτό ήταν ένα φοβερό δέλεαρ, όπως και το ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Είπα να το κάνω, αφού μπορώ να το υποστηρίξω. Έχω προσκληθεί κατά καιρούς σε διάφορα σόου, τα οποία δεν μπορώ να υποστηρίξω και δεν προχώρησα».

