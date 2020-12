Με ανάρτησή της στα social media, η Σάρον Όσμπορν, ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι βρέθηκε θετική στην Covid-19 όπως και ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί μερικές ημέρες.

Ωστόσο έσπευσε να ενημερώσει τους θαυμαστές, ότι o θρυλικός Ozzy έκανε και ο ίδιος το τεστ κορονοϊού και βρέθηκε αρνητικός. Η παρουσιάστρια εξήγησε επίσης ότι η εκπομπή της με τίτλο The Talk έχει διακοπεί για λίγο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η Σάρον Όσμπορν μεταξύ άλλων έγραψε στο Twitter: «Ήθελα να μοιραστώ ότι βρέθηκα θετική στην Covid 19. Μετά από μία σύντομη νοσηλεία, αναρρώνω τώρα σε τοποθεσία μακριά από τον Ozzy (ο οποίος βρέθηκε αρνητικός)»

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) December 15, 2020