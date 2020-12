H Κιμ Καρντάσιαν μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των γιορτών και σαν άλλος Άγιος Βασίλης κάνει δώρα -και μάλιστα απαραίτητα- σε followers της στα social media.

Συγκεκριμένα, η γνωστή τηλεπερσόνα, influencer και επιχειρηματίας, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της ότι σκοπεύει να δώσει από 500 δολάρια σε 1.000 φαν της που έχουν ανάγκη αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

«Γεια σας παιδιά! Είναι η πιο όμορφη εποχή της χρονιάς. Ξέρω ότι το 2020 υπήρξε πολύ σκληρό και πολλοί ανησυχούν για το πώς θα πληρώσουν το ενοίκιο τους ή για το πώς θα έχουν φαγητό στο τραπέζι τους ή ένα δώρο κάτω από τα δέντρο για τα παιδιά τους. Θέλω να μοιράσω αγάπη στέλνοντας 500 δολάρια σε 1.000 ανθρώπους. Στείλτε μου το $cashtag σας παρακάτω μαζί με τα χάσταγκ #KKWHoliday», έγραψε η ίδια συγκεντρώνοντας μέχρι τώρα πάνω από 250.000 απαντήσεις.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020