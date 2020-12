SHOWBIZ

Οι δύο τραγουδίστριες βρέθηκαν στον τελικό του Just The Two Of Us και ένωσαν για πρώτη φορά τις φωνές τους στην σκηνή,

Οι δύο καταξιωμένες καλλιτέχνιδες, καθεμία εκ των οποίων έχει χαράξει τη δική της ξεχωριστή και επιτυχημένη πορεία στην ελληνική μουσική έβαλαν «φωτιά» στο stage, ερμηνεύοντας η μια τραγούδια της άλλης, όπως τα «Ανάβεις Φωτιές» και «Δε Με Αγαπάς», αλλά και κάνοντας ντουέτα σε διαχρονικές επιτυχίες τους, όπως τα «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη», «Στα ‘Δωσα Όλα» και «Αντίστροφη Μέτρηση»

Στο τέλος της μουσικής τους συνάντησης, Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή έδωσαν ένα φιλί στο στόμα.

«Είμαι στο σπίτι, παίρνω την Άννα, η οποία έκανε πρόβα. Παίρνω και τη Δέσποινα. Μπαίνει στο σπίτι η Άννα και τραγουδάει: "Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη". Αυτό ήταν. Ένα λεπτό. Μετά αχώριστες. Εγώ ήμουν περιττός» αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης για τη στιγμή που έφερε σε επαφή τις δύο τραγουδίστριες.

«Έχω συνεργαστεί με πολύ κόσμο και δεν το περίμενα αυτό το πράγμα» τόνισε συγκινημένη η Άννα Βίσση στη Δέσποινα Βανδή.