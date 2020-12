SHOWBIZ

Τέλος σε μια φημολογούμενη κόντρα δεκαετιών έδωσαν το Σάββατο το βράδυ η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή, οι οποίες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή του Just the 2 of Us. Οι δύο καταξιωμένες τραγουδίστριες, καθεμία εκ των οποίων έχει χαράξει τη δική της ξεχωριστή κι επιτυχημένη πορεία στην ελληνική μουσική, ένωσαν τις φωνές τους για πρώτη φορά, σε μια συνεργασία που ωθήθηκε από την κοινή δισκογραφική τους στέγη, την Panik Records, καθώς και τον παραγωγό και παρουσιαστή του show, Νίκο Κοκλώνη.

Η συνύπαρξή τους βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων και έδωσαν… τροφή σε νέες φήμες. Ήδη ακούγεται πως η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή θα ηχογραφήσουν μαζί ολοκαίνουργιο τραγούδι ντουέτο που θα κυκλοφορήσει από την Panik στο άμεσο μέλλον, ενώ ίσως συνεργαστούν και στη νυχτερινή Αθήνα, την επόμενη σεζόν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εκπομπή «Πρωινό», ο Νίκος Κοκλώνης έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα για διάφορα πρότζεκτ και μεταξύ αυτών φημολογείται και του «Fame Story». «Τις θέλει για την επόμενη σεζόν και τις δύο για κριτική επιτροπή και να κάτσουν η μία δίπλα στην άλλη. Μία τέτοια συνεργασία θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1.