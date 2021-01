SHOWBIZ

Η παρουσιάστρια μιλώντας στο «Καλύτερα Δεν Γίνεται», αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της «κόντρας» ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες καθώς και για μία άγνωστη συνάντηση το 2008, δηλαδή πάνω από 10 χρόνια προτού η Δέσποινα Βανδή και την Άννα Βίσση, βρεθούν στον τελικό του Just The Two Of Us και ενώσουν τις φωνές τους για πρώτη φορά πάνω στη σκηνή.

«Όλα αυτά τα χρόνια κόντρα με την έννοια να έχουν οι δύο τους τσακωθεί, δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεν έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους βαριές κουβέντες και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι υπήρξε άλλη μία συνάντησή τους το 2008, στην πρόβα τζενεράλε των Mad Video Music Awards. Είχαν μιλήσει μεταξύ τους για πέντε - δέκα περίπου λεπτά και μάλιστα η Δέσποινα είχε πλησιάσει πολύ ευγενικά και είχε πει στην Άννα καλησπέρα και πόσο όμορφη είσαι κι η Άννα τη είπε κι εσύ. Τι σημαίνει όμως αυτό το μαγικό timing; Ίσως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή παρά το γεγονός ότι είχαν μιλήσει πολύ ωραία, γλυκά, ήρεμα και συμπαθητικά. Μετά υπήρχαν κάμερες έξω από τα βραβεία και ρώτησαν την Άννα για την Δέσποινα κι είχε πει είναι πολύ καλή και την εκτιμώ σαν τραγουδίστρια. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις εκατέρωθεν αλλά τόσο όσο», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

