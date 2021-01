Το εν λόγω περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, με τον διάσημο ηθοποιό να σπεύδει να τα «μαζέψει» στη συνέχεια, καθώς σε ερώτηση που του τέθηκε από το περιοδικό People για το γεγονός, απάντησε πως «ήταν λάθος η κρίση μου» συμπληρώνοντας «Να είστε ασφαλείς εκεί έξω όλοι και ας συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα».

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU

— New York Post (@nypost) January 12, 2021