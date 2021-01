Στα Μεσάνυχτα με την Ελεονώρα Μελέτη βρέθηκε καλεσμένη η Αννίτα Ναθαναήλ η οποία μίλησε για την εκστρατεία αγάπης που έχει διοργανωθεί για την 34χρονη Ιωάννα, την κοπέλα που δέχθηκε την επίθεση με το βιτριόλι συγκλονίζοντας το πανελλήνιο, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα η θεραπεία του προσώπου της.

Αρχικά, η Αννίτα Ναθαναήλ μίλησε για το στάδιο που βρίσκεται η θεραπεία της Ιωάννας: «Έχουν πάει πίσω τα χειρουργεία της λόγω covid-19 και ξέρεις είναι οδυνηρό για ένα κορίτσι που έχει πληγές, τραύματα και προγραμματισμένα χειρουργεία που περιμένουν να ολοκληρωθούν. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Μετά θα χρειαστεί κι εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης και στο εξωτερικό.

Να κοιτάξει το θέμα του ματιού γιατί είναι κρίμα να μην μπορέσει να αποκαταστήσει το θέμα της όρασής της, το αυτί της, την κίνησή της στον λαιμό. Επειδή με τις εγχειρίσεις που έχει κάνει, έχουν αφαιρεθεί μεγάλα κομμάτια δέρματος που δεν τα είχε περίσσεια αφού είναι λεπτή κοπέλα. Το δέρμα αργεί πάρα πολύ να ξεχειλώσει. Όταν αφαιρείς τόσα μεγάλα κομμάτια δέρματος για να καλύψεις τους κατεστραμμένους ιστούς, είναι πολύ αργή η επούλωση, διαδικασία χρονοβόρα κι επίπονη.»

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ανίτα Ναθαναήλ μέσω μιας μεγάλης πλατφόρμας του εξωτερικού, το GoFundme καλεί όσους μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν οικονομικά για να βοηθήσουν την 34χρονη σε αυτή την επίπονη και πολυέξοδη θεραπεία.

Μάλιστα, από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν ήταν η γνωστή παρουσιάστρια και Ελληνίδα ομογενής στην Αμερική Μαρία Μενούνος η οποία διέθεσε το ποσό των 1.000 δολαρίων και κάλεσε όσους μπορούν, να βοηθήσουν έμπρακτα την Ιωάννα, στα ιατρικά έξοδα των επεμβάσεων και των θεραπειών καλώντας όποιον μπορεί να βοηθήσει.

This is awful. Pls Help Acid Attack Victim Ioanna Paliospirou https://t.co/Q0771tmtG4

— MARIA MENOUNOS (@mariamenounos) January 7, 2021