SHOWBIZ

Η ηθοποιός Άζια Αρτζέντο κατηγόρησε τον σκηνοθέτη της κινηματογραφικής σειράς «The Fast and the Furious» Ρομπ Κοέν για σεξουαλική επίθεση.

Η Αρτζέντο, η οποία ήταν μια από τις πολλές γυναίκες στο Χόλιγουντ που κατήγγειλαν τον πρώην κινηματογραφικό παραγωγό, Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό ισχυρίστηκε σε συνέντευξή της σε ιταλική εφημερίδα ότι «κακοποιήθηκε» από τον Κοέν κατά την παραγωγή της ταινίας XXX του 2002.

«Με κακοποίησε, με έκανε να πιω GHB, είχε ένα μπουκάλι» είπε η Άζια Αρτζέντο στη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Il Corriere della Sera». «Εκείνη την εποχή, πραγματικά δεν ήξερα τι ήταν. Ξύπνησα το πρωί γυμνή στο κρεβάτι του και δεν γνώριζα τι συνέβη» τόνισε.

Το GHB, ηρεμιστικό αναισθητικό είναι γνωστό ως ναρκωτικό του βιασμού. «Το ανακάλυψα αργότερα μιλώντας με φίλο που μου άνοιξε τα μάτια για την ουσία αυτή» ανέφερε. Η ηθοποιός επαναλαμβάνει επίσης τον ισχυρισμό στα νέα της απομνημονεύματα με τίτλο «Anatomy of a Wild Heart» (Ανατομία μιας Άγριας Καρδιάς) που θα κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα.

Ο Ρομπ Κοέν είναι σκηνοθέτης των ταινιών «The Fast and the Furious» και των φιλμ με τον Σιλβέστερ Σταλόνε «Daylight» και με τη Τζένιφερ Λόπεζ «The Boy Next Door».

Ο Ρομπ Κοέν αρνήθηκε «κατηγορηματικά» τον ισχυρισμό, προσθέτοντας ότι «είναι σαστισμένος» με τα όσα υποστηρίζει η ηθοποιός. «Ο κ. Κοέν κατηγορηματικά αρνείται τις κατηγορίες της Άζια Αρτζέντο σε βάρος του για κακοποίηση ως απολύτως ψευδείς» αναφέρει εκπρόσωπός του σε ανακοίνωσή του.

«Όταν δούλευαν μαζί, είχαν μια εξαιρετική εργασιακή σχέση και ο κ. Κοέν τη θεωρούσε φίλη, οπότε αυτός ο ισχυρισμός που χρονολογείται από το 2002 προκαλεί σύγχυση, ειδικά με δεδομένα όσα έχουν αναφερθεί για εκείνη τα τελευταία χρόνια» συμπλήρωσε.

Η Ιταλίδα ηθοποιός ήταν καλεσμένη σε ιταλικό talk show το περασμένο Σάββατο και ανέφερε ότι δεν προέβη στις καταγγελίες εναντίον του Κοέν νωρίτερα καθώς «δεν ήθελε να προκαλέσει κι άλλη καταιγίδα».

Η Αρτζέντο είναι μία από τις εκπροσώπους του Χόλιγουντ που ξεκίνησαν το κίνημα #MeToo κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, αφού κατηγόρησε τον καταδικασθέντα σήμερα, άλλοτε πανίσχυρο παραγωγό του Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό.

Η ηθοποιός μίλησε στον δημοσιογράφο Ρόναν Φάροου του New Yorker για τον Γουάινστιν και οι αποκαλύψεις οδήγησαν στην καταδίκη του για βιασμούς. Σήμερα ο Χάρβεϊ Γουάινστιν εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών.

Η Άζια Αρτζέντο έχει κατηγορηθεί από τον ηθοποιό Τζίμι Μπένετ ότι τον Αύγουστο του 2018, όταν εκείνος ήταν 17 ετών τον κακοποίησε σεξουαλικά. Η υπόθεση φέρεται να διευθετήθηκε όταν ο εκλιπών σύντροφός της, σεφ και παρουσιαστής εκπομπών Άντονι Μπουρντέν κατέβαλε στον Μπένετ το ποσό των 380.000 δολαρίων. Η Αρτζέντο διέψευσε τους ισχυρισμούς.