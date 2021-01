SHOWBIZ

Ο γνωστός τράπερ μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια, ενώ δε δίστασε να πει ότι ήταν ο πρώτος που έφερε την τραπ μουσική στην Ελλάδα.

Ο γνωστός τράπερ Υποχθόνιος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Mega «Πάμε Δανάη» το πρωί της Πέμπτης 28/1 και μεταξύ άλλων μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια, ενώ δε δίστασε να πει ότι ήταν ο πρώτος που έφερε την τραπ μουσική στην Ελλάδα.

«Είναι η μουσική του νότου. Έφερα πρώτος την τραπ στην Ελλάδα το 2010. Τότε, με κορόιδευαν, με έλεγαν πουλημένο. Και τώρα ασχολούνται όλοι με αυτό. Εγώ μίλησα πρώτος για μάρκες και φράγκα. Στην τραπ παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση του μουσικού», συμπλήρωσε.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε, ακόμη, ότι απέρριψε πρόταση να συμμετάσχει στο Survivor, αλλά και στο Just The Two of Us, ενώ τόνισε ότι έχει δεχθεί πρόταση για τηλεοπτική εκπομπή για την προσεχή σεζόν.