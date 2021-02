Η νέα «θύελλα» που προκάλεσε η διάσημη τραγουδίστρια και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διαθέτει 100 εκατομμύρια followers στο Twitter και 91,4 εκατομμύρια στο Instagram, ξέσπασε λίγες εβδομάδες μετά την έντονη αντίδραση των ινδικών αρχών, επειδή η Ριάνα υπερασπίστηκε τους αγρότες, οι οποίοι διαδηλώνουν στη χώρα κατά των μεταρρυθμίσεων στον τομέα.

«Είναι σκανδαλώδες να βλέπει κανείς πώς η @Rihanna χλευάζει ξεδιάντροπα τον αγαπημένο μας θεό #Ganesh», έγραψε σε tweet ο Ραμ Καντάμ, ένας βουλευτής, μέλος του κόμματος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. «Αυτό δείχνει σε ποιο βαθμό δεν έχει κανέναν σεβασμό για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της Ινδίας».

Το Παγκόσμιο Ινδουιστικό Συμβούλιο (Vishva Hindu Parishad, VHP), μια οργάνωση που συνδέεται με το κυβερνών εθνικιστικό ινδουιστικό κόμμα Bharatiya Janata (BJP), έκανε γνωστό ότι κατέθεσε μηνύσεις για να καταφέρει το Twitter και το Facebook να αποσύρουν τη φωτογραφία αλλά και να επιβάλουν μέτρα σε βάρος των λογαριασμών της Ριάνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας είχε καταλογίσει, στις αρχές Φεβρουαρίου, στη Ριάνα, μεταξύ άλλων διασημοτήτων, ότι επενέβαινε, με τρόπο που θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις στο θέμα των μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό τομέα, έπειτα από tweet που είχαν στείλει η Ριάνα και η Γκρέτα Τούνμπεργκ για τις διαδηλώσεις των αγροτών, τα οποία έγιναν viral.

«Γιατί δεν μιλάμε για αυτό;! #FarmersProtest» (διαδήλωση των αγροτών), είχε γράψει η pop star, αναδημοσιεύοντας ένα ρεπορτάζ του CNN σχετικά με τη διακοπή του ίντερνετ στο Δελχί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των αγροτών την περασμένη εβδομάδα.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021