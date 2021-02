Ο ηθοποιός παρακολούθησε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και δήλωσε την προτίμησή του στον Έλληνα τενίστα.

«I'm with Tsitsipas» έγραψε αρχικά στο Twitter ενώ έπειτα ανέβασε και μία ελληνική σημαία.

Μετά τον αποκλεισμό του Τσιτσιπά, ο Ράσελ Κρόου δήλωσε ότι θα στηρίξει τον Μεντβέντεφ στον τελικό με τον Τζόκοβιτς και την Οσάκα στον τελικό γυναικών κόντρα στην Μπράντι.

Ah well... closer than the stats will say.

He’ll be there one day if he chooses to be.

So I’ll be Medvedev & Naomi now .

— Russell Crowe (@russellcrowe) February 19, 2021