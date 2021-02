Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από περίπου 7 χρόνια.

Ο ιστότοπος TMZ που ειδικεύεται σε θέματα σελέμπριτις, επικαλούμενος πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει, μετέδωσε ότι ο χωρισμός τους είναι συναινετικός και ότι η Καρντάσιαν ζήτησε κοινή κηδεμονία για τα τέσσερα παιδιά τους.

Τα έγγραφα του διαζυγίου κατατέθηκαν την Παρασκευή, σύμφωνα με το Variety που επικαλείται μια δικαστική πηγή.

