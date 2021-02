SHOWBIZ

Η Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της μετά τις φήμες ότι η σχέση τους είχε καταρρεύσει.

Ενώ ο Kάνιε δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως, μια πηγή κοντά του είπε στο περιοδικό People ότι «παραιτήθηκε από την πραγματικότητα.»

«Ήξερε ότι έρχεται, αλλά αυτό δεν το καθιστά ευκολότερο», ανέφερε η πηγή. «Αυτή είναι μια ζοφερή μέρα γι' αυτόν.» Η πηγή ισχυρίστηκε ότι ο χωρισμός του ζεύγους είναι «όσο το δυνατόν πιο φιλικός», αλλά αυτό δεν σημαίνει «χαρούμενος ή ιδανικός», προσθέτοντας ότι «συμπεριφέρονται σαν ενήλικες στο όλο θέμα».

Ο Γουέστ αυτή την περίοδο επισκέπτεται αρκετούς συμβούλους ψυχικής υγείας για να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο. Αυτό που κυρίως εκκρεμεί είναι η συμφωνία για την επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών τους, ηλικίας από ενός έως επτά ετών. Οι όροι του διαζυγίου τους έχουν διατυπωθεί σε έγγραφα που κατατέθηκαν από τη δικηγόρο της Καρντάσιαν, Λόρα Ουάσερ.

Το ΤΜΖ αναφέρει ότι εκείνη ζητά κοινή νομική και φυσική επιμέλεια των παιδιών. Ο Κάνιε φαίνεται να συμφωνεί με τη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία και τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν την ανατροφή των τέκνων τους, όπως προβλέπεται και στο προγαμιαίο συμβόλαιο που είχαν συνάψει. Το πρώην ζευγάρι φαίνεται να είναι κοντά σε συμφωνία και αναφορικά με το μοίρασμα της περιουσίας τους.

Το χρονικό της ρήξης

Οι σχέσεις τους έφτασαν σε οριακό σημείο στο τελευταίο μισό του 2020, με τον Κάνιε να ξεκινάει μια αποτυχημένη προεδρική καμπάνια. Σαν να μην έφτανε αυτό, προχώρησε και σε μια σειρά πολύ έντονων και προσβλητικών δηλώσεων για τη σύζυγό του και την οικογένειά της, συγκρίνοντας την Κρις Τζένερ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αρχικά, η Καρντάσιαν στάθηκε στο πλευρό του ράπερ, μιλώντας για τις μάχες ψυχικής υγείας του και για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να έχεις διπολική διαταραχή.

Ο γάμος ήταν ο πρώτος για τον Γουέστ και ο τρίτος για την Καρντάσιαν, μετά την πολύ σύντομη συμβίωσή της με τον μπασκετμπολίστα Κρις Χάμφρις και τον μουσικό παραγωγό Ντέιμον Τόμας. Τα έγγραφα διαζυγίου κατατέθηκαν έναν μήνα πριν από την πρεμιέρα της 18ης Μαρτίου της τελικής σεζόν του «Keeping up with the Kardashians», η οποία αναμένεται να καταγράψει την πρόσφατη ρήξη στη σχέση του ζευγαριού.

Πηγή: Mirror

