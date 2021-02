SHOWBIZ

Η σταρ του τηλε-ριάλιτι Keeping up With the Kardashians star αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα στη σελίδα της στο Instagram την Κυριακή (21/2), αφού ανέβασε μια φωτό ενός τεράστιου διαμαντένιου δαχτυλιδιού περασμένου στο αριστερό της δάχτυλο.

Όλα δείχνουν ότι η 36χρονη Κλόε Καρντάσιαν και ο 29χρονος αθλητής πρόκειται σύντομα να παντρευτούν.

Μετά από μήνες εικασιών ότι οι δυο τους διατηρούν σχέση, ορισμένοι από τους 131 εκατομμύρια ακολούθους της Καρντάσιαν αναρωτήθηκαν αν το δαχτυλίδι αποτελεί μια ένδειξη.

Εκείνη, απαντώντας, επιβεβαίωσε ότι αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία είναι πράγματι ένα δαχτυλίδι αρραβώνων.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Κλόε Καρντάσιαν είχε θεαθεί να κάνει τα ψώνια της, φορώντας το επίμαχο δαχτυλίδι. Εκείνη την περίοδο, μια πηγή είχε πει στην Daily Mail ότι οι φήμες περί επανασύνδεσης με τον Τόμπσον δεν ευσταθούσαν. Όμως, το τελευταίο διάστημα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το ζεύγος έχει στα άμεσα σχέδιά του ένα δεύτερο παιδί.

Μια πηγή κοντά στην οικογένεια Καρντάσιαν είπε στο People ότι «η Κλόε και ο Τρίσταν εξακολουθούν να θέλουν να δώσουν στον Τρου έναν αδελφό. Είναι μεγάλη προτεραιότητα και για τους δύο. Η Κλόε περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στο Λος Άντζελες, ενώ ο Τρίσταν εργάζεται στη Βοστώνη. Η Κλόε απολαμβάνει τις επισκέψεις της στη Βοστώνη, αλλά δεν θέλει να ζήσει εκεί. Ο Τρίσταν καταλαβαίνει ότι θέλει να είναι με την οικογένειά της.»

Η σταρ της τηλεόρασης και ο μπασκετμπολίστας ήρθαν κοντά για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2016. Τον Δεκέμβριο του 2017 η Κλόε ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί και τον Απρίλιο του 2018 έγινε μητέρα. Τα πράγματα μεταξύ τους πήραν μια άσχημη τροπή τον Φεβρουάριο του 2019, αφού ήρθε στο φως ότι ο αθλητής είχε απατήσει την Κλόε με την οικογενειακή της φίλη Τζόρντιν Γουντς. Από το 2009 έως το 2016, η μικρότερη αδερφή της Κιμ ήταν παντρεμένη με τον επίσης μπασκετμπολίστα Λαμάρ Όντομ, ο οποίος αντιμετώπιζε πλείστα όσα προβλήματα με το αλκοόλ και τον εθισμό του στο σεξ.

Πηγή: Mirror

Διαβάστε ακόμα:

Δρίσκας: Μου έλεγαν ότι δεν θα γίνω ποτέ σεφ κι άνθρωπος και μετά μου ζήτησαν δουλειά

Αυτά είναι τα πέντε χαρακτηριστικά που «προδίδουν» αν ένας άνδρας είναι... καλός στο κρεβάτι