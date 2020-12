Μια ιδιαίτερη συσκευή που έκανε την εμφάνιση της την δεκαετία του ’80 και θυμίζει ηλεκτρική σκούπα είναι το μυστικό του Τζορτζ Κλούνεϊ για πετυχημένα κουρέματα. Ο διάσημος ηθοποιός άφησε άφωνη την ανταποκρίτρια του CBS This Morning, Τρέισι Σμιθ όταν παραδέχτηκε πως τα τελευταία 25 χρόνια κόβει τα μαλλιά του ολομόναχος χρησιμοποιώντας το Flombee.

Ο 59χρονος σταρ αποκάλυψε ότι κόβει με επιτυχία τα μαλλιά του στο σπίτι χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη -μη συμβατική- κουρευτική μηχανή γιατί όπως είπε «Τα μαλλιά μου είναι πραγματικά σαν άχυρο, οπότε είναι εύκολο». Το Flombee είναι ένα από τα μαγικά gadget που παρουσιάζονται στα τηλεμάρκετινγκ της Αμερικής και υπόσχεται «ένα κούρεμα με layers επαγγελματικού επιπέδου στο σπίτι» υπό τους ήχους -φυσικά- ντίσκο μουσικής. Χωρίς αμφιβολία μοιάζει με ηλεκτρική σκούπα, ενώ ταυτόχρονα κόβει, απορροφά τα μαλλιά μέσω ενός σωλήνα και στο τέλος «καταπίνει» τις τρίχες.

Όπως θα περίμενε κανείς, αυτή η δήλωση του Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε πολλούς άντρες αναζητήσουν το Flowbee και να σπεύσουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Παρότι η συγκεκριμένη κουρευτική μηχανή είχε ήδη ένα μεγάλο ποσοστό πωλήσεων φέτος λόγω της πανδημίας, μετά την αποκάλυψη του Κλούνεϊ είδε όλα τα προϊόντα της να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες.

Ωστόσο είναι χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε πως όσοι άντρες αποκτήσουν αυτή την απίθανη συσκευή, δεν είναι απαραίτητο πως θα μοιάσουν στον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αλλά μπορεί να γίνει ένα πρώτο βήμα.

Actor/director George Clooney tells @thattracysmith that he's been cutting his own hair for years - by using the Flowbee haircutting machine https://t.co/SWYT8pFC8h pic.twitter.com/bKepm5LQCM

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) November 29, 2020