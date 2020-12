Χάρη στην ερμηνεία του στον «Μεγάλο Λεμπόφσκι» έγινε ο αγαπημένος Dude εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ χάρη στον κινηματογραφικό του ήρωα δημιουργήθηκε το κίνημα «Dudeism». Το μότο του κινήματος των ντουντεϊστών είναι απλό: «Σημασία δεν έχει τι σου συμβαίνει, αλλά πώς το αντιμετωπίζεις».

Υιοθετώντας ακριβώς αυτή την στάση όταν διαγνώσθηκε με λέμφωμα, ο Τζεφ Μπρίτζες παλεύει χαμογελαστός και χωρίς να χάνει το χιούμορ του με το θεριό. Και θα το νικήσει. Καθώς η θεραπεία του προχωρά, ο δημοφιλής ηθοποιός ενημερώνει τους φαν του με έναν εντελώς «Dude» τρόπο για την πορεία της κατάστασής του.

Χθες το βράδυ, ο Dude ανέβασε φωτογραφία του, την ώρα της χημειοθεραπείας, που συνοδευόταν με ένα «χειρόγραφο» σημείωμα στο site του, που καθησυχάζει τους θαυμαστές του και δίνει τη δική του διάσταση στο πώς παλεύει κάποιος με την αρρώστια.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που επιικοινωνήσατε μαζί μου αυτή τη δύσκολη στιγμή. Νιώθει κανείς τόσο ζεστά όταν λαμβάνει ευχές για περαστικά και καλοτυχία...Αυτό το πράγμα που λέγεται καρκίνος φέρνει κι άλλα μαζί του. Μία αίσθηση ευγνωμοσύνης, ευλογίας, αναγνώρισης όσων αξίζουν στη ζωή - όπως, απλά πράγματα, η αγάπη. Όταν παίρνεις τόση αγάπη. Παντού και πάντα. Και εγώ την αισθάνομαι ρε φίλε. Και την εκτιμώ. Είναι εθιστική και κολλητική - σαν ένας θετικός ιός!»

«Ο καρκίνος σε κάνει να καταλαβαίνεις πόσο λίγο χρόνο έχεις σε αυτή τη ζωή. Το κατάλαβα. Και κατάλαβα ότι, αν έχω κάτι να πω, πρέπει να το κάνω άμεσα.» Κι ο υπέροχος Τζεφ Μπρίτζες κλείνει το πρώτο σημείωμά του με την υπόσχεση: «Αν θέλετε, θα μοιραστώ την εμπειρία μου και το πώς τη βιώνω σε αυτό το site. Και μην ξεχνάτε: σε αυτή τη ζωή, είμαστε όλοι μαζί.»

Here’s the latest:

• Feeling good

• Shaved my head

• Got a puppy - Monty

• Had a Birthday - 71, man

For more updates, visit: https://t.co/tndalVscvs pic.twitter.com/9ryxhQbPD9

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) December 14, 2020