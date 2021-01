CELEBRITY NEWS

Ο Τριαντάφυλλος και η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ήταν ζευγάρι στο Just the 2 of us, ωστόσο αυτή η συνεργασία δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς μετά την αποχώρησή τους άρχισαν οι εντάσεις, οι τσακωμοί και η ανταλλαγή εξωδίκων. Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα μεταξύ των δύο πρώην συμπαικτών του J2US ξέσπασε όταν η Παπαδοπούλου πόσταρε στο Instagram μια ιστορία, όπου κατηγορούσε τον τραγουδιστή για απόπειρα ξυλοδαρμού.

Φαίνεται όπως ότι μετά την δημόσια αντιπαράθεσή τους, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αρχίζει να αναγνωρίζει την αξία του Τριαντάφυλλου. Αυτή την περίοδο ο τραγουδιστής βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο και καθημερινά μάχεται με την ομάδα των Διάσημων προσπαθώντας να φέρει νίκες. Την πορεία του στο παιχνίδι φαίνεται να παρακολουθεί η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, αφού σχολίασε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την παρουσία του στο Survivor.

«Παιδιά συμπαθέστατος ο Τριαντάφυλλος στο Survivor και πολύ αρμονικά δεμένος με την ομάδα. Εύγε! Εξεπλάγην θετικά! Λέτε εγώ να του έβγαλα έτσι έναν άλλο πιο πικάντικο εαυτό; Μπράβο πάντως», σημείωσε στην ανάρτησή της.