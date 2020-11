Πρόσφατα ο Άντονι Χόπκινς ανέβασε ένα βίντεο στα social media που θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο όλων εμάς που βρισκόμαστε για δεύτερη φορά σε καραντίνα!

Βέβαια ο 82χρονος ηθοποιός βρίσκεται σε καραντίνα εδώ και... 253 ημέρες (μέχρι τη στιγμή που είχε κάνει την ανάρτηση), οπότε ποιος να του πει τί;

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, όλες αυτές τις μέρες του εγκλεισμού του είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες που τον δείχνουν να ζωγραφίζει, να χορεύει, να παίζει στο πιάνο και να μας δείχνει πώς περνάει το χρόνο του στην καραντίνα, κρατώντας παράλληλα επικοινωνία με τους θαυμαστές του από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, στο πρόσφατο χιουμοριστικό βίντεο, ο ακομπλεξάριστος Χόπκινς θέλει να μας δείξει τις... συνέπειες της καραντίνας μετά από 253 ημέρες και είναι πραγματικά απολαυστικός!

Day 253 in quarantine... I’m beginning to feel it’s side effects. What do you think? 🤪 pic.twitter.com/ZyiylmOVkH

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) November 24, 2020