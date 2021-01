MEDIA

Το νέο ριάλιτι Battle of the Couples, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και ο πρώην Bachelor Παναγιώτης Βασιλάκος αναλαμβάνει την παρουσίαση. Στο πλευρό του Παναγιώτη Βασιλάκου, θα είναι ως coach η Σάσα Σταμάτη που θα εμψυχώνει τα 12 ζευγάρια που θα πάρουν μέρος.

Και ενώ τις περασμένες ημέρες ακούστηκαν τα ονόματα των ζευγαριών που συζητούν για το ριάλιτι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μέσα από το Pop Up το διέψευσε κατηγορηματικά. Μάλιστα, στην εκπομπή εμφανίστηκε το πρώτο ζευγάρι που θα πάρει μέρος στο Battle of the Couples. Πρόκειται για την Ιουλία και τον Meech, ένα ζευγάρι ράπερ και τράπερ. Οι δυο τους αποκάλυψαν τον λόγο που τους έκανε να μπουν στο «Battle of the Couples», ενώ μίλησαν για τη σχέση τους και τον στόχο τους στο ριάλιτι.

Όπως είπαν είναι μαζί μόλις έξι μήνες και μάλιστα η σχέση τους είναι από απόσταση. Ένας από τους λόγους που οι δυο τους μπήκαν στο ριάλιτι είναι για να γνωριστούν καλύτερα. (Γιατί πως αλλιώς να γνωριστούν;)

«Είμαι η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας ράπερ και παράλληλα έχω και τον τίτλο ως trap queen. Είμαι ο θηλυκός Snik» είπε, μεταξύ άλλων, η Ιουλία με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να τη ρωτάει ποιο είναι το κοινό τους σημείο. Η Ιουλία λοιπόν απάντησε πως το κοινό της σημείο με τον Snik είναι το στυλ των τραγουδιών της.

Αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε και να ακούσουμε το ζευγάρι «να τραπάρει» στο ριάλιτι του Alpha.