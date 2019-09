Μεγάλη φαν των Cure μας προέκυψε η Lady Gaga.

Το Σάββατο το συγκρότημα έκανε μια στάση στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας που πραγματοποιεί και εκεί βρέθηκε η... groupie των Cure, Lady Gaga, παρέα με το νέο της αμόρε.

Όπως θα δείτε, η Lady Gaga απόλαυσε τη συναυλία με την καρδιά της καθώς «έβγαλε από μέσα της τον παλιό της εαυτό», όπως η ίδια περιγράφει στο Instagram, δηλώνοντας μάλιστα τρανταχτά την αγάπη της για τους Cure.

Lady Gaga updates her Instagram story after going to The Cure’s concert in California tonight!

“Felt my old self come alive tonight, what a show” pic.twitter.com/znIoAlUkbB

— Anthony | Lady Gaga News (@antpats2) September 1, 2019