Μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του «Joker» είναι εκείνη που ο Χοακίν Φίνιξ προβάρει την είσοδό του στο talk show του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Και πολύ καλά κάνει, γιατί η είσοδος του καλεσμένου στο πλατό είναι πάντα όλα τα λεφτά. Οι κινήσεις που θα κάνει μέχρι να καθήσει στον καναπέ δίπλα στον παρουσιαστή έχουν όλες τη σημασία τους και μπορούν να κερδίσουν το κοινό πριν καν ο καλεσμένος ανοίξει το στόμα του.

Έχουμε δει πολλούς σταρ να κάνουν εντυπωσιακές εισόδους σε όλες εκείνες τις βραδινές εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης που αντιγράφουν το «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά καμία δεν έχει ξεπεράσει μέχρι σήμερα εκείνη που έκανε ο Νίκολας Κέιτζ πίσω στο 1992 στο «Wogan» της βρετανικής τηλεόρασης, με οικοδεσπότη τον Τέρι Γουόγκαν. Τη θύμισε μέσω Twitter ο αρχισυντάκτης του κινηματογραφικού περιοδικού «Empire», Νικ ντε Σέμλιεν.

Please enjoy the greatest talk-show entrance of all time: Nicolas Cage on Wogan, 1992. pic.twitter.com/hH4CJmj371

— Nick de Semlyen (@NickdeSemlyen) 27 Νοεμβρίου 2019