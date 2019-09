Αγωγή εναντίον της αλυσίδας καταστημάτων ρούχων, Forever 21, κατέθεσε η Αριάνα Γκράντε.

Σύμφωνα με τους New York Times η νεαρή ποπ σταρ ζητά αποζημίωση ύψους 10 εκατ. δολαρίων από τη Forever 21 και τη θυγατρική της Riley Rose για εκμετάλλευση του ονόματός, της εικόνας και της μουσικής της Γκράντε με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων της φίρμας.

Όπως αναφέρεται επιπλέον στη μήνυση, σε διαδικτυακή καμπάνια στις αρχές της χρονιάς το brand χρησιμοποίησε ένα μοντέλο που είχε «εντυπωσιακή ομοιότητα» με την Αριάνα Γκράντε. «Η ομοιότητα είναι εκπληκτική» αναφέρεται στην αγωγή. Η πρόθεση της Forever 21 ήταν ξεκάθαρη: να υποδείξει στο κοινό ότι η κα Γκράντε έχει υιοθετήσει τη Forever 21 και όλα τα της προϊόντα».

BREAKING: Ariana Grande sues Forever 21 for $10M for look-alike ad campaign. “The resemblance is uncanny and Forever 21’s intent was clear: to suggest to the viewing public that Ms. Grande endorsed Forever 21, its products, and was affiliated with Forever 21.” @wbz pic.twitter.com/5x9jtVHrm7

