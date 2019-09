On set with Eva Herzigova, Nadja Auermann, Cindy Crawford, Tatjana Patitz, Karen Alexander & Helena Christensen while shooting "The Reunion" story in Atlantic Beach, New York, 2015 (Photo by Stefan Rappo) #LindberghStories #fromthevault #vogueitalia

A post shared by Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) on Jul 9, 2019 at 11:33am PDT