STYLE

Ήδη από το ντεμπούτο της Τζένιφερ Άνιστον στο Instagram που κατάφερε να «σπάσει» τη δημοφιλή πλατφόρμα, καταλάβαμε ότι η συνέχεια θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα και δυναμική. Κάτι που η 50χρονη ηθοποιός επιβεβαιώνει με τις συχνές αναρτήσεις της.

Όπως στις τελευταίες φωτογραφίες που ανήρτησε και οι οποίες αποδεικνύουν ότι η Άνιστον και χιούμορ διαθέτει και την εικόνα της δεν φοβάται να τσαλακώσει.

Στο ποστ της λοιπόν βλέπουμε δυο behind the scenes φωτογραφίες από την πρόσφατη φωτογράφηση που έκανε η σταρ για το Variety Power of Women. Η Άνιστον φοράει μόνο ένα λευγκό πουλόβερ και κρατάει ένα καπέλο, όμως αυτό που πρωταγωνιστεί είναι ο συνδυασμός σαγιονάρας και κάλτσας, τα ατημέλητα μαλλιά που προσπαθεί να της σουλουπώσει ο hairstylist όπως και η αγουροξυπνημένη ή βαριεστημένη έκφραση που έχει πάρει.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας μάλιστα έχει παραφράσει μια από τις πιο δημοφιλείς φράσεις της Τζούλια Ρόμπερτς στην ταινία «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ»: «Είμαι ένα απλό κορίτσι, που στέκομαι εδώ φτιαγμένη και βαμμένη. Μαζί με έναν στιλίστα και έναν φωτογράφο με τα φώτα, έναν ανεμιστήρα, και ένα υπολογιστή… Ξύπνησα κάπως έτσι».

Για την ιστορία, η νέα ανάρτηση της ηθοποιού έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατ. likes.