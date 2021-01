TV & MOVIES

Η Κίρα Νάιτλι ανακοίνωσε πως στο μέλλον θα απορρίπτει κάθε πρόταση για συμμετοχή σε ερωτικές σκηνές ταινιών που σκηνοθετούνται από άνδρες. Η 35χρονη Βρετανίδα ηθοποιός έχει κατά το παρελθόν εμφανιστεί σε γυμνές σκηνές σε φιλμ όπως τα Atonement και Colette, αλλά όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της σκοπεύει να αλλάξει τα όρια και την πολιτική της.

«Είναι εν μέρει αυταρέσκεια αλλά είναι και το ανδρικό βλέμμα. Μου είναι πολύ άβολο να προσπαθήσω να απεικονίσω αυτό που φαντάζεται το ανδρικό βλέμμα. Δεν θέλω άλλο αυτές τις απαίσιες σκηνές σεξ όπου είναι όλοι ιδρωμένοι και όλοι αγκομαχούν. Δεν με ενδιαφέρει πλέον να κάνω κάτι τέτοιο.»

Με αυτή τη δήλωση σε podcast του Chanel Connects, η Κίρα Νάιτλι ξεκαθάρισε πως από δω και στο εξής θα είναι πολύ επιλεκτική για τις σκηνές γυμνού και σεξ που θα κάνει σε μια ταινία. Στην απόφασή της έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι έγινε μητέρα (έχει δύο κορίτσια 5 και 1 έτους).

Η ίδια αντιλαμβάνεται πως μερικοί σκηνοθέτες θέλουν ένα και μόνο πράγμα: «μια τύπισσα να δείχνει hot» και να φέρνουν στην οθόνη μας «τραγικές σκηνές σεξ, όπου όλοι φοράνε λάδια και γρυλίζουν». Η Knightley, όπως λέει, είναι σε μια φάση καλλιτεχνικά και προσωπικά, που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τέτοιες σκηνές. Αντιλαμβάνεται την «αξία» τους για κάποιους, αλλά προτιμά να αφήσει τον ρόλο για κάποιο άλλο άτομο.

Δεν άφησε ασχολίαστο και το γεγονός ότι αυτές οι σκηνές τις περισσότερες φορές γυρίζονται μπροστά στα μάτια αντρών, γεγονός που κάνει τη συνθήκη ακόμα πιο άβολη. «Δίνω μεγάλη αξία στην εμφάνιση και το σώμα μου έχει κάνει ήδη δυο παιδιά και απλά θα προτιμούσα να μη στέκομαι γυμνή μπροστά σε ένα γκρουπ από άντρες», λέει. Αυτό βέβαια, δε σημαίνει πως είναι αντίθετη στις γυμνές σκηνές γενικότερα. Για εκείνη μια ταινία για το ταξίδι της μητρότητας και της αποδοχής του σώματος είναι μια διαφορετική υπόθεση, στην οποία μάλιστα θα ήταν θετική, αρκεί να γινόταν με τις οδηγίες μιας γυναίκας σκηνοθέτιδας.

Πριν αρχίσει το σεξιστικό παραλήρημα, θα θέλαμε να πούμε πως «To me, Keira, you are perfect»!