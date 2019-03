SHOWBIZ

Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό και όπου «κορίτσια» μπορείς να φανταστείς τις Αντέλ και Τζένιφερ Λόρενς να ξεφαντώνουν σε πασίγνωστο γκέι μπαρ της Νέας Υόρκης μέχρι το πρωί!

Πιο συγκεκριμένα, οι αγαπημένες φίλες βρέθηκαν στο Pieces του Greenwich Village, όπου παρέα από ένα εντυπωσιακές drag queens επιδόθηκαν σε διαγωνισμό κατανάλωσης αλκοόλ με αμέτρητα σφηνάκια.

Η Αντέλ παραδέχτηκε την ήττα της από την ηθοποιό που πανηγύρισε έξαλλα, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο και οι δυο τους μονοπώλησαν τα βλέμματα των θαμώνων που δεν έχασαν ευκαιρία να δημοσιεύσουν στιγμιότυπα στα σόσιαλ μίντια.

Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν όταν η οικοδέσποινα του μπαρ και drag queen Μπρίτα Φίλτερ προσκάλεσε την τραγουδίστρια στη σκηνή. Συστήθηκε στο κοινό λέγοντας «Γεια, ονομάζομαι Αντέλ» και φυσικά ακολούθησε το αδιαχώρητο από φωνές και χειροκροτήματα.

