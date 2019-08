STYLE

Το αίμα της πίσω φαίνεται ότι θέλει να πάρει η Κέιτ Άπτον με τις δηλώσεις που έκανε για το σόου της Victoria's Secret το οποίο φημολογείται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Το μοντέλο και ηθοποιός εμφανίστηκε στο «Watch What Happens Live with Andy Cohen» και δήλωσε: «Ξέρετε κάτι; Αρρωσταίνω με το να βλέπω συνέχεια τον ίδιο σωματότυπο γυναίκας. Πρέπει να μην υπάρχουν σωματικοί αποκλεισμοί, αλλιώς το [σόου] καταντάει snoozefest (βαρετό)».

Αν και η Άπτον έχει συμμετάσχει σε κατάλογο της εταιρείας εσωρούχων ποτέ δεν έχει κάνει πασαρέλα για την Victoria's Secret.

Σε μία παρουσίαση της Άπτον από τους New York Times το 2012 η διευθύντρια δημιουργικού του σόου Σοφία Νεοφίτου είχε πει ότι η VS «δεν θα την χρησιμοποιήσει ποτέ» στο ετήσιο σόου της, χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή της «πολύ συνηθισμένη» και την συνέκρινε σαν τη «γυναίκα ποδοσφαιριστή, με τα πολύ ξανθά μαλλιά και αυτό το πρόσωπο που ο καθένας με αρκετά χρήματα μπορεί να το αγοράσει».

Τα τελευταία χρόνια η τηλεοπτική παρουσίαση του σόου της εταιρείας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η VS είναι αντιμέτωπη με την αρνητική κριτική για την απουσία της διαφορετικότητας στα ντεφιλέ της, αλλά και για τα σχόλια που έκανε ο πρώην επικεφαλής μάρκετινγκ Ed Razek σχετικά με τα plus και τα trans μοντέλα.

Τον Μάιο, η Victoria's Secret ανακοίνωσε ότι «επανεξετάζει» το θέμα της επίδειξης και εάν συμβεί αυτό εγκαταλείπει την τηλεόραση μετά από σχεδόν 20 χρόνια.

Εν τω μεταξύ, η Άπτον έχει κάνει εξώφυλλο για την Vogue, το Vanity Fair, το GQ και για το τεύχος Σεπτεμβρίου 2019 του Health Issue, το τελευταίο μάλιστα είναι με φωτογραφίες χωρίς ρετουσάρισμα.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω γιατί ήταν μερικούς μήνες μετά τη γέννηση του μωρού μου», εξήγησε το μοντέλο, «αλλά σκέφτηκα ότι ήταν πραγματικά σημαντικό επειδή είμαστε περιτριγυρισμένοι από τόσο πολύ ρετουσάρισμα και με τα φίλτρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε χάσει την επαφή με το τι είναι πραγματικό και τι όχι».