Το δημοφιλές περιοδικό Cosmopolitan γράφει ιστορία καθώς για πρώτη φορά στα 35 χρόνια κυκλοφορίας του φιλοξενεί στο εξώφυλλο non female μοντέλο.

Συγκεκριμένα στο εξώφυλλο του βρετανικού τεύχους Ιανουάριος 2020 φιλοξενείται ο Τζόναθαν Βαν Νες, γνωστός από τη σειρά «Queer Eye» του Netflix, ντυμένος με γυναικεία ρούχα.

Ο Βαν Νες φωτογραφίζεται με μια πορτοκαλί δημιουργία από τούλι, δια χειρός Christian Siriano, παραχωρώντας συνέντευξη στην Έιμι Γκρίερ όπου μιλάει για τον πολύπλευρο εαυτό του.

Στο λογαριασμό του στο Twitter ο Βαν Νες αναφέρει «Πρώτο non female εξώφυλλο στα 35 χρόνια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το βρετανικό Cosmopolitan αναδεικνύει περισσότερες εκδοχές ομορφιάς για νέους LGBTQ».

First non female cover star in 35 years 🏳️‍🌈💗 thanks for having me 🏳️‍🌈💗@CosmopolitanUK showing more variations of beauty for young LGBTQ+ people YAS QUEEN photo by @Rachell_Smith pic.twitter.com/oSXbDHaK51

— Jonathan Van Ness (@jvn) December 2, 2019