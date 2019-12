STYLE

To στέμμα της Miss Universe 2019 φοράει η Ζοζιμπίνι Τούνζι από τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου είναι από τη Νότια Αφρική και εκτός από το όμορφο πρόσωπό και το καλλίγραμμο κορμί της, η 26χρονη καλλονή εντυπωσίασε με την απάντησή της στην ερώτηση που της έθεσε η κριτική επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα που της χάρισε αρκετούς πόντους για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου.

Στην ερώτηση γιατί θα έπρεπε να φορέσει εκείνη το στέμμα στο κεφάλι της, η Τούνζι απάντησε: «Μεγάλωσα σε έναν κόσμο όπου μια γυναίκα όπως εγώ - με το χρώμα του δέρματός μου και το στυλ των μαλλιών μου - δεν θεωρήθηκε ποτέ όμορφη. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα αυτό να σταματήσει σήμερα. Θέλω τα παιδιά να μου μοιάσουν και να δουν το πρόσωπό μου και θέλω αυτά να βλέπουν το πρόσωπό τους να αντανακλάται στο δικό μου».

Making a statement... This is Miss Universe South Africa.#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/FWpqb0517w — Miss Universe (@MissUniverse) 9 Δεκεμβρίου 2019

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να διδαχθούν τα νέα κορίτσια, απάντησε:

«Η ηγεσία. Είναι κάτι που λείπει απο τα κορίτσια και τις γυναίκες εδώ και πολύ καιρό. Όχι γιατί δεν θέλουμε αλλά επειδή οι κοινωνία μας είχε βάλει ταμπέλες. Είμαστε τα πιο δυνατά πλάσματα του κόσμου και θα έπρεπε να μας δίνεται μια ευκαιρία. Αυτό πρέπει να διδάξουμε στα νέα κορίτσια. Να διεκδικήσουν τον χώρο τους. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να παίρνεις χώρο στην κοινωνία και να εδραιώνεις τον εαυτό σου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις της νεαρής κοπέλας θεωρήθηκαν από τις καλύτερες που έχουν δοθεί ποτέ σε διαγωνισμούς ομορφιάς.

Την τριάδα στο φετινό διαγωνισμό για την ανάδειξη της Miss Universe, που έλαβαν χώρα στην Ατλάντα των ΗΠΑ, συμπληρώνουν οι Μις Μεξικό και η Μις Πουέρτο Ρίκο.