Όταν είδαμε το βίντεο υποθέσαμε ότι είναι απλά ένα διαφημιστικό κόλπο προοριζόμενο για viral διανομή μέσω social media. Κι όμως, τα παπούτσια Crocs με τα σχέδια τηγανητού κοτόπουλου και ένα διακοσμητικό που μυρίζει σαν... κουβά από τα KFC, είναι αληθινά, θα κυκλοφορήσουν σε συνεργασία με την Kentucky Fried Chicken και θα μπορεί κανείς να τα αγοράσει την άνοιξη.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε η KFC βλέπουμε την καλλιτέχνη MLMA (Me Love Me a Lot) να «τηγανίζει» και να φοράει κάτι τεράστια Crocs πλατφόρμες που μοιάζουν να στηρίζονται στους γνωστούς ριγέ άσπρους και κόκκινους κουβάδες

Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX

— KFC (@kfc) February 12, 2020