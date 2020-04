Πολλές εταιρείες αλλάζουν τα λογότυπά τους για να ενθαρρύνουν την τήρηση απόστασης ασφαλείας από συνανθρώπους μας σε δημόσιο χώρο και δημιουργούν διαφημίσεις για να υπογραμμίσουν τη σημασία του «μένουμε σπίτι» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Volkswagen αύξησε το κενό μεταξύ του V και του W στο καινούργιο λογότυπό της, το οποίο σχεδιάστηκε προσφάτως για να σηματοδοτήσει το «ξεκίνημα μιας νέας εποχής» για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Το αλλαγμένο λογότυπο τοποθετήθηκε πάνω από τη φράση «Ευχαριστούμε που κρατάτε απόσταση».

Με παρόμοιο τρόπο άλλαξε το δικό της λογότυπο η McDonalds στη Βραζιλία. Η εταιρεία ανήρτησε το αλλαγμένο της λογότυπο στη σελίδα της στο Facebook, με τις δύο «καμάρες» να είναι μακριά η μία από την άλλη, μόνη της η κάθε μία.

Η Audi χώρισε τους τέσσερις δακτυλίους του δικού της λογότυπου σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ανήρτησε ένα βίντεο με το αλλαγμένο λογότυπο στο Twitter, μαζί με ένα μήνυμα: «Μείνετε σπίτι, μείνετε σε απόσταση, να είστε υγιείς, στηρίξτε ο ένας τον άλλον - σ' αυτό, είμαστε όλοι μαζί».

Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other – we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #FlattenTheCurve. Stay safe. pic.twitter.com/uwsW2JbhEu

— Audi (@Audi) March 20, 2020