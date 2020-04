STYLE

To 1970 η εταιρεία Hamilton ανακοίνωσε τη δημιουργία σε συνεργασία με την Electro/Data του πρώτου ψηφιακού ρολογιού χειρός. Αντί για δείκτες, το Pulsar P2 2900 διέθετε μία οθόνη LED που άναβε και απεικόνιζε την ώρα σε αριθμούς, όταν πατούσες ένα κουμπί στο πλάι. Το ρολόι κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα, το 1972, και απευθυνόταν σε λίγους και εκλεκτούς καθώς κόστιζε 2.100 δολάρια για το μοντέλο με χρυσή θήκη (κάπου 13.000 δολάρια με σημερινά χρήματα). Αργότερα κυκλοφόρησαν φθηνότερα μοντέλα με μεταλλικές θήκες στα 275 δολάρια. Ένας από τους πρώτους που το φόρεσαν, ήταν ο Ρότζερ Μουρ ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία του 1973 «Ζήσε και Άσε τους Άλλους να Πεθάνουν» (Live and Let Die).

Η Hamilton θα ξανακυκλοφορήσει μέσα στον Μάιο το Pulsar, ως Hamilton PSR, με αφορμή τα 50 χρόνια από τη δημιουργία του. Η τιμή του θα είναι και πάλι υψηλή: 750 δολάρια για το μεταλλικό μοντέλο και 995 δολάρια για το επιχρυσωμένο. Πολλά λεφτά για ένα ρολόι που απλά λέει την ώρα και δεν είναι κομψοτέχνημα ωρολογοποιίας όπως π.χ τα ακριβότερα ελβετικά ρολόγια. Παραμένει ωστόσο ένα εμβληματικό αξεσουάρ, που το έχει φορέσει ο πράκτορας 007. Για πολλούς αυτό αρκεί...