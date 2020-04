Το brand γυαλιών Persol, με μια μακρά ιστορία συνεργασίας με τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας λάνσαρε πρόσφατα μια συλλογή εμπνευσμένων από τη δημοφιλή σειρά του Netflix, La Casa De Papel.

Η σειρά με γυαλιά οράσεως και ηλίου αποτελείται από 350 αριθμημένα ζευγάρια Le Casa De Papel, τα οποία έχουν στοιχεία από χρυσό 24 καρατίων.

Στη συλλογή που είναι μία συνεργασία με το Netflix περιλαμβάνονται δύο σχέδια εμπνευσμένα από τον πρωταγωνιστή

You’ve set your sights on El Profesor.

And now he’s set his sights on you.

Here's the El Profesor Original frame.#LCDP4 #PersolLCDP #LaCasaDePapelhttps://t.co/aiLlRLSp6E pic.twitter.com/BHjwrM6hAv

— Persol Eyewear (@Persol) April 5, 2020