ΜΟΥΣΙΚΗ

Η κολεξιόν «Kurt Was Here» είναι εμπνευσμένη από τα έργα τέχνης και σκίτσα από το προσωπικό ημερολόγιο του Κερτ Κομπέιν.

Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν από τον ξαφνικό θάνατό του, το 1994, έχουν τιμήσει τον Κερτ Κομπέιν με διάφορους τρόπους, από βιβλία μέχρι άλμπουμ μουσικής. Τώρα, τιμούν τη μνήμη του φρόντμαν των Νιρβάνα με μια επίσημη κολεξιόν, εμπνευσμένη από τα έργα τέχνης του τραγουδιστή και διάφορα που είχε σκιτσάρει και σημειώσει στο προσωπικό του ημερολόγιο.

Με επιμέλεια της κόρης του, της Φράνσες Μπιν Κομπέιν, η κολεξιόν «Kurt Was Here» περιλαμβάνει T-shirt, φούτερ και χούντι, διακοσμημένα με σκίτσα, πίνακες και ιδιόχειρες σημειώσεις του Κερτ και είναι συνεργασία του The End of Music LLC (του επιχειρηματικού βραχίονα του κληροδοτήματος Κερτ Κομπέιν) και του Live Nation Merchandise.

Αν και στο παρελθόν πολλές κολεξιόν με «αναφορές» στον Κερτ Κομπέιν είδαν το φως, αυτή είναι η πρώτη κολεξιόν ενδυμάτων που αντλεί από το προσωπικό αρχείο έργων του. Αποτελείται από περισσότερα από 50 κομμάτια, σε unisex μεγέθη και στάιλινγκ. Σύμφωνα με το Live Nation, τα σχέδια αντλήθηκαν από την πρωτότυπη καλλιτεχνική δουλειά του Κερτ, χωρίς κανενός τύπου επεμβάσεις σε αυτά, ούτε καν όσον αφορά το μέγεθός τους για να φιλοξενηθούν πάνω στα ενδύματα.

Εκπρόσωπος του Live Nation υπογράμμισε τη διαφορετικότητα αυτής της κολεξιόν σε σχέση με άλλες, λόγω της ευθείας εμπλοκής του κληροδοτήματος Κερτ Κομπέιν στο εγχείρημα: «Πιστεύουμε ότι, στο σημερινό κοινωνικο-πολιτικό κλίμα, η σημασία της τέχνης είναι ισχυρή,» έγραψε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε στο Rolling Stone «και είναι η κατάλληλη στιγμή να μοιραστούμε αυτή τη συλλογή έργων του Κομπέιν με καλλιτέχνες, συλλέκτες και θαυμαστές, επιτρέποντάς τους να βιώσουν με νέο τρόπο την κληρονομιά του Κερτ και, συλλογικά, να εορτάσουν τη διαρκή επίδρασή του στον κόσμο».

Η κολεξιόν «Kurt Was Here» έρχεται λίγους μήνες μετά την 25η επέτειο του θανάτου του (βρέθηκε νεκρός, τον Απρίλιο του 1994, στο σπίτι του στο Σιάτλ των ΗΠΑ). Μέρος των εσόδων θα δοθεί δωρεά στο Jed Foundation, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφοσιωμένη στην πρόληψη αυτοκτονιών εφήβων και νεαρών.