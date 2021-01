Μπορεί όλα τα φώτα να ήταν στραμμένα στον Τζο Μπάιντεν, στην Κάμαλα Χάρις και στις Lady Gaga και Τζένιφερ Λόπεζ που έντυσαν με τις φωνές τους την ημέρα ορκωμοσίας για τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε πως μια παρουσία έκλεψε πραγματικά την παράσταση.

Τα πλεχτά γάντια και το υπόλοιπο στυλ του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς τράβηξαν πάνω τους όλα τα βλέμματα την ημέρα της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, η οποία κατά τα λοιπά δεν συνοδεύτηκε από σημαντικά ευτράπελα. Η casual chic εμφάνιση του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς στο Αμερικανικό Καπιτώλιο προκάλεσε φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ενώ πολλοί θαύμασαν την προτίμησή του σε πιο σπορ ντύσιμο την ιστορική στιγμή.

Bernie Sanders is always my favorite meme. pic.twitter.com/T4WMdW3bJN

— Trevor Pitt (@Trevor_Pitt) January 20, 2021