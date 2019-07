TV & MOVIES

Τα «Φιλαράκια» παραμένουν μια από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, συνεχίζοντας να απασχολούν και να εμπνέουν την καθημερινότητα μας.

Κάπως έτσι σκέφτηκε και η εταιρεία Pottery Barn και αποφάσισε να λανσάρει μια νέα, επετειακή σειρά με χρηστικά αντικείμενα, διακοσμητικά και έπιπλα για το σπίτι που αντλούν την έμπνευση τους από την αγαπημένη παρέα των έξι χαρακτήρων.

Μεταξύ των αντικειμένων της συλλεκτικής σειράς, βρίσκεται μια κούπα από το Central Perk, ένα διασκοσμητικό μαξιλάρι καναπέ με το λογότυπο «Friends» και το τραπέζι σαλονιού που είδαμε στο στο σπίτι του Ρος στο επεισόδιο «The One with the Apothecary Table» της έκτης σεζόν. Σε αυτό, η Ρέιτσελ και ο Ρος μιλούν για το τραπέζι της Pottery Barn που έχουν αγοράσει και οι δυο, με την Ρέιτσελ να προσπαθεί να πείσει την Φοίβη, που απεχθάνεται τα επώνυμα προϊόντα και άρα τα αντικείμενα της συγκεκριμένης εταιρείας, ότι το τραπέζι είναι ένα μοναδικό κομμάτι αντίκας που βρήκε σε υπαίθρια αγορά.

Τα συλλεκτικά αντικειμένα της Pottery Barn για τα 25 χρόνια της τηλεοπτικής σειράς, θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα και στο site της εταιρείας από τα τέλη Ιουλίου και θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένα κομμάτια.