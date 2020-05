TV & MOVIES

Η βρετανική Thirtyc συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε για πλάκα, παρουσιάζοντας κάθε χρόνο μια σειρά γιοτ αφιερωμένα στο Star Wars.

Η τελευταία σειρά παρουσιάστηκε στις αρχές Μαΐου με αφορμή τη φετινή Stars Wars Day που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Μαΐου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρώτο Star Wars γιοτ που δημιούργησε η εταιρεία ήταν το 2015 βρίσκοντας θερμή ανταπόκριση από τους πελάτες. Από τότε η σχεδιαστική ομάδα προσπαθεί κάθε χρόνο να ξεπερνάει τον εαυτό της και τις προσδοκίες του κοινού.

Η μεγάλη αποδοχή έχει οδηγήσει την εταιρεία να δημιουργήσει πολυτελή γιοτ αφιερωμένα και σε άλλες θρυλικές σειρές και ταινίες όπως τα: «Game of Thrones», «Ghostbusters» και «Back to the Future».